Arezzo | dal Consiglio Comunale del 2 febbraio 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Interrogazioni e pratica urbanistica La prima interrogazione è stata presentata dal consigliereDonato Caporali sui lavori di scavo per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile in via Sicilia. “Sembra che adesso si siano fermati ma soprattutto pare che sorgerà a 15 metri dalle abitazioni, senza che si possa rilevare conformità rispetto alle procedure attualmente in vigore che prevedono comunque la facoltà di intervenire nel procedimento per i portatori di interesse, cittadini in primis, che potrebbero subire il deprezzamento delle loro abitazioni o la godibilità del quartiere”. Anche Michele Menchetti ha sollevato analoga questione: “il 25 gennaiosono cominciati i lavori senza che i residenti siano stati informati. Per la localizzazione delle stazioni base di telefonia mobile esiste un pianoche ...