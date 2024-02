Apple investe in AI Tim Cook | “Presto vedrete interessanti novità”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel corso della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre fiscale 2024, Tim, CEO di, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA).ha annunciato chesta dedicando notevoli risorse temporali ed energetiche a progetti legati all'IA, con promesse di ulteriori dettagli nel corso dell'anno. Investimenti strategici in intelligenza artificialeha enfatizzato il continuo impegno dinell'investire in tecnologie innovative che plasmeranno il futuro. L'azienda concentra notevoli sforzi sull'intelligenza artificiale, con particolare attenzione all'integrazione di quest'ultima in settori chiave. I dettagli specifici riguardanti questi investimenti saranno rivelati entro l'anno. Anticipazioni su iOS 18 ...