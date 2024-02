Apple | il colosso non si ferma più | l’annuncio completamente inaspettato riguarda gli iPhone

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è pronta ad espandersi ancora di più, con il brand di Cupertino che non simai. A testimoniarlo è l’ultimo annuncio: cosa cambia. Il leader nel settore della telefonia mondiale è sicuramente. Nel corso dell’ultimo anno ildi Cupertino ha lanciato la sua nuova gamma di, che ha stupito soprattutto per la sua potente videocamera nella versione Pro e Pro Max. La crescita delnon sipiù – Credits: Ansa Foto – Cityrumors.itEppure l’azienda starebbe lavorando già a dei nuovi smartphone, pronti ad introdurre l’intelligenza artificiale, una tecnologia che ha avuto il suo boom nel 2023 con la diffusione delle chatbot. Ma le mire espansionistiche dellanon sino di certo qui. Il marchio ...

Nella stessa giornata in cui Apple ha presentato i suoi ultimi risultati finanziari sono emerse diverse novità a proposito del colosso di Cupertino, qui di seguito riportate in un breve recap ...In un'intervista a Vanity Fair, Tim Cook ha discusso di Apple Vision Pro. Nell'articolo ci sono anche testimonianze di altri nomi noti.iPhone pieghevole, alcune voci di corridoio rivelano un progetto interessante di Apple: ecco di cosa si tratta.