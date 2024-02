App bollettino neve Skiinfo per essere sempre aggiornati sul meteo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La stagione sciistica di questo 2024 non è delle migliori per le poche precipitazioni e l’apppotrebbe tornare molto utile per organizzare qualche giorno in montagna con la famiglia e qualche amico. Proprio per tenere sotto controllo la reale situazione del manto nevoso presso una destinazione di proprio interesse, uno strumento da installare sul proprio telefono come quello appena citato risulta molto funzionale e semplice. Funzionamento L’appè la versione mobile del portale.it specializzato nell’aggiornamento costante di bollettini. Esattamente come per la versione web, sono assicurate le informazioni relative a 2000 stazioni sciistiche nel mondo. Lo stesso strumento beneficia dei ...