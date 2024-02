Apollo Creed | morto l’attore di Rocky | Carl Weathers aveva 76 anni Dal football al cinema | la carriera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Los Angeles, 2 febbraio 2024 – Nei primi 4 film dicon Sylvester Stallone era, 76, èil 1 febbraio nella sua casa di Los Angeles. L’annuncio è stato dato a Variety dal suo manager Matt Luber., ex giocatore di, ha anche recitato in “Predator” del 1987 con Arnold Schwarzenegger e ha avuto un ruolo memorabile in “Happy Gilmore” di Adam Sandler. È stato nominato per un Primetime Emmy Award come miglior attore ospite in una serie drammatica per il suo lavoro nella serie di “Star Wars” “The Mandalorian”. “era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria - ha scritto Luber -. Attraverso i suoi contributi al ...