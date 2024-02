Apnea | testo e significato della canzone di Emma a Sanremo 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024)torna in gara al Festival dicon il brano. Unada togliere il fiato, sarebbe il caso di dire, come lei stessa d’altronde ha promesso al suo pubblico.è ormai di casa al Teatro Ariston, che l’ha vista calcare il prestigioso palcoscenicokermesse canora più importante d’Italia anche nelle vesti di co-conduttrice.dalle mille vite, donna e artista che ha affrontato il dolore e scalato le montagne di una vita che non sempre ci rende tutto facile, torna aper cantare l’amore. A modo suo., ildiPerMarrone, la cui carriera è cominciata a partire dai banchi del ...

