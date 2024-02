Aperte le iscrizioni per gli espositori di Vicopisano Castello in fiore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024)2 febbraio 2024-inè una fiera florovivaistica, a ingresso gratuito, costellata di eventi per tutti i gusti e le età, e organizzata dal Comune, in collaborazione con associazioni e reltà del territorio, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nel centro storico del borgo Bandiera Arancione di. Sono giàleper gli. In particolare sono invitate a partecipare ditte specializzate nel settore florovivaistico, vivaismo, giardinaggio, arredo garden, macchine da giardino e quant’altro riconducibile al mondo del giardinaggio. Possono inoltre prendere parte alla kermesse ditte artigianali locali attive nel settore della ceramiche, delle tipicità locali e della gastronomia ...