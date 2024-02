Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma | chi è la fidanzata dell’ex di Belen

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)relazione percon tanto di anello: esplode l’amore con Aynhoa Foti Rodriguez L’amore torna a riempire il cuore di. L’ex diRodriguez avrebbe da poco intrapreso unarelazione, con alcuni indizi che erano spuntati già nei giorni scorsi. A riportare nuove indiscrezioni è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip che come al solito ha raccolto nuove indiscrezioni da parte dei suoi fan. “Deia, ti ricordi il mistero sull’anello di. Svelato il mistero, è della tipa che frequenta ora” si legge sui social di Deianira che è poi scesa in campo in prima persona per svelare degli importanti dettagli. “Vi avevo detto che laè Ainhoa Foti Rodriguez, a ...