Antonello Costa al Teatro Troisi con lo show Costa Power

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Alquesto weekend in scenacon il suo spettacolo “- Il potere del sorriso”. Continua senza sosta la stagione delconed il suo esilarante spettacolo “- Il potere del sorriso”. In scena nello spazio di via Leopardi gestito e diretto da Pino Oliva, il

NAPOLI - Continua senza sosta la stagione del Teatro Troisi con Antonello Costa ed il suo esilarante spettacolo “Costa Power- Il potere del sorriso”. In scena ...Antonello Venditti annuncia un concerto speciale in Arena di Verona per i 40 anni di "Notte prima degli esami" e dell'album "Cuore".Giovedì 1 febbraio alle ore 18 quarto appuntamento al museo e giardini di Pitagora con il corso di archeologia e storia organizzato dal Gruppo archeologico krotoniate in collaborazione con il consorzi ...