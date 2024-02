Anticiclone | il caldo anomalo durerà ancora qualche giorno | da giovedì in arrivo pioggia e neve

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Edoardo Ferrara di 3BMeteo: “Sotto l’percon stasi meteorologica, ma dal 9-10 febbraio probabile importante cambiamento con ritorno delle perturbazioni atlantiche anche sull’Italia”. Questa la previsione degli esperti per i prossimi giorni. “Proseguiràper alcuni giorni il dominio anticiclonico che sta caratterizzando il tempo sull’Italia con sostanziale stasi meteorologica, ma ci sono importanti novità all’orizzonte – conferma il meteorologo di 3BMeteo –. Almeno fino aprossimo poche novità con tempo in larga parte stabile ma non sempre soleggiato: in Pianura Padana torneranno a organizzarsi gradualmente nebbie e nubi basse, che in parte coinvolgeranno anche il Centrosud e in primis il versante tirrenico. I primi segnali di ...