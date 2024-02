Anna Falchi su Sinner | “No a Sanremo? Risulta poco empatico e freddo | peccato”

Jannik Sinner non va a Sanremo «Non ha fatto un'operazione simpatia». Così Anna Falchi, ospite in una trasmissione Rai parlando del no del campione del tennis ...L'ospedale di Perugia citato come responsabile civile nel processo riguardante la morte di Vincenzo Bosco, il 39enne romano deceduto il 26 aprile 2022 dopo l'anestesia per un ...Sinner ha detto no a Sanremo, l'ha fatto con assoluta tranquillità e nonchalance davanti alle telecamere durante la conferenza stampa a Roma, di ritorno dall'Australia, dove si è laureato campione. Ne ...