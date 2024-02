Anna Falchi si scusa con Sinner | dietrofront dopo le critiche su Sanremo | «Avevo cercato su Google… ho sbagliato» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024)prova a fare un mea culpa per le sue dichiarazioni su Jannik, che aveva criticato per la decisione di non accettare l’invito per il Festival diper non togliere tempo ai suoi impegni professionali. A La vita in diretta su Rai1, la showgirl aveva commentato con sarcasmo la decisione del 22enne altoatesino: «I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna… Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente». Parole che hanno scatenato durissime polemiche sui social,che le frasi disono state rilanciate da diverse testate. Le scuse Propio quell’eco sulla stampa per...