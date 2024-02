Anna Falchi punge Sinner | Freddo e poco empatico Ma poi fa una gaffe

Anna Falchi attacca Sinner per il no a Sanremo ma commette una gaffe Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al ... (tpi)

Roma, 2 febbraio 2024 – "Diciamo che non ha fatto un’operazione simpatia”. Così Anna Falchi ha commentato in tv la scelta di Jannik Sinner di ... ()

Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al Festival di Sanremo, ma finisce per commettere una gaffe.La conduttrice televisiva non le ha mandate a dire al campione azzurro, "colpevole" di aver rifiutato l'invito al Festival ...Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024: arriva la critica e il commento velenoso di Anna Falchi. Scopri cosa ha detto in diretta tv.