Anna Falchi contro Jannik Sinner | “Poco empatico e freddo” | ma commette una clamorosa gaffe VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Da tempo ormai è scoppiata la-mania, dopo che il tennista italiano ha trionfato agli Australian Open vincendo il primo torneo del Grande Slam della sua carriera., dopo aver accolto l’invito della Meloni, ha incontrato anche il presidente Sergio Mattarella insieme alla Nazionale di tennis per la vittoria della Coppa Davis., sportivamente parlando, è un eroe nazionale ma nonostante tutto c’è qualcuno che lo critica per i suoi atteggiamenti considerati troppo freddi e distaccati. Una furiosa polemica è nata dopo il suo no a Sanremo: “È un bell’evento ma farò il tifo da casa” – ha risposto in una conferenza stampa, aggiungendo che preferisce restare concentrato su se stesso e sui suoi prossimi impegni agonistici. Ladi...

Anna Falchi attacca Sinner per il no a Sanremo ma commette una gaffe Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al ... (tpi)

Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al Festival di Sanremo, ma finisce per commettere una gaffe. È quanto avvenuto nel corso de La Vita in Diretta durante la q ...La conduttrice televisiva non le ha mandate a dire al campione azzurro, "colpevole" di aver rifiutato l'invito al Festival ...Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024: arriva la critica e il commento velenoso di Anna Falchi. Scopri cosa ha detto in diretta tv.