Anna Falchi attacca Sinner dopo il no del tennista a Sanremo | “Poco empatico e freddo”

(Di venerdì 2 febbraio 2024)si scaglia contro Jannikma commette una clamorosa gaffe. La showgirl, ospite della trasmissione Rai ‘La vita in diretta’, punta il dito contro ilitaliano, fresco vincitore degli Australian Open,il rifiuto di presentarsi sul Palco del Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival di. Laperò si è lasciata prendere troppo la mano ed ha cominciato a snocciolare le date delle prossime partite die i tornei a cui parteciperà. Facendo però una grande confusione.Leggi anche:: “Abbiamo riso anche quando le cose non andavano bene” I video dicontro“Si deve allenare… mamma mia quanto s’impegna. ...

Anna Falchi attacca Sinner per il no a Sanremo ma commette una gaffe Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al ... (tpi)

Anna Falchi attacca Jannik Sinner per la sua decisione di rifiutare l’invito al Festival di Sanremo, ma finisce per commettere una gaffe.La conduttrice televisiva non le ha mandate a dire al campione azzurro, "colpevole" di aver rifiutato l'invito al Festival ...Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024: arriva la critica e il commento velenoso di Anna Falchi. Scopri cosa ha detto in diretta tv.