Angelo Binaghi parla chiaro | “A Sanremo ci va chi è arrivato | Sinner è appena partito!”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questione di priorità. Dopo il successo degli Australian Open, Jannikè diventato l’oggetto del desiderio di tanti. Il richiamo di un risultato storico per l’Italia ha messo ancor di più al centro dell’attenzione il tennista altoatesino. Tra questi anche Amadeus e il Festival diavevano spinto per avere ospite Jannik in una delle serate del celebre evento al Teatro Ariston. Il giocatore italiano, però, ha rifiutato l’invito per concentrarsi sulla preparazione in vista del ritorno in campo. La stagione ècominciata e il 22enne di Sesto Pusteria non vuole certo fermarsi qui ed è intenzionato a dare seguito ai propri risultati. Il primo torneo nel quale lo vedremo in azione sarà l’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), previsto dal 10 al 18 febbraio. In tutto questo, il presidente della FITP,...