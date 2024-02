Andrea muore a 17 anni per un terribile incidente Era figlio di un famoso cantante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un tragicoha spezzato la giovane vita diMellone. Il 17enne era in via dei Ciliegi, nella zona della Toscanella a Napoli, quando per motivi da accertare si è schiantato con lo scooter contro un palo. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, poco prima delle 23. Sul posto dell’sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per accertare la dinamica. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Ma chi era? Leggi anche: Scooter si schianta contro un palo:perde la vita a 17. “Eri un angelo sulla terra” Chi eraMellone...