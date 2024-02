Andrea Montanino sulle sfide delle imprese italiane e sugli scenari economici del 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) - Milano, 2 Febbraio, Capo Economista e DirettoreStrategie Settoriali e dell'Impatto presso Cassa Depositi e Prestiti, ha recentemente partecipato all'evento congiunto del Corriere della Sera e CDP, intitolato "Italia: lee la sfida della crescita sostenibile". Nel corso di questo incontro, Alessandra Puato, giornalista del Corriere della Sera, ha dialogato conriguardo le prospettive economiche per il prossimo anno. Si è discussochiave che leandranno a fronteggiate nel, in particolare l'adempimento ai criteri di sostenibilità ambientale e adesione agli standard ESG, oltre al processo di internazionalizzazione.ha fornito una dettagliata visioneaspettative e degli obiettivi per le aziendenel contesto di un'economia sempre più globale e attenta all'ambiente.di Cassa Depositi e Prestitiha discusso le prospettive di un potenziale rallentamento economico in Italia nei primi mesi del, mettendo in evidenza i fattori che contribuiscono a questa previsione: “Tra i segnali che portano a prevedere un rallentamento nella prima parte dell'anno c'è quello relativo alle le condizioni del credito che stanno diventando sempre più stringenti sia dal punto di vista del costo sia dal punto di vista dei requisiti che le banche chiedono alle aziende. Le famiglie, inoltre, hanno dovuto erodere risparmi per far fronte ad un'inflazione molto forte durante la seconda parte del 2022 e nel 2023, fattore che ha portato ad una diminuzione del potere di acquisto”.sottolinea che l'attualeo geopolitico internazionale contribuisce a un deficit di fiducia tra gli investitori. Citando le tensioni della guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Palestina come fonti di instabilità globale,predice possibili correzioni pessimistiche dei dati: “Con l'uscita dei nuovi dati dei principali enti di previsione economica, dovremmo aspettarci revisioni al ribasso. Il Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, il 30 gennaio presenterà le proprie stime aggiornate sull'economia mondiale, inclusi i nuovi numeri per l'Italia”.precisa come ci siano una serie di elementi che potrebbero controbilanciare, almeno in parte, questo quadro negativo: “Il primo riguarda la ripresa del reddito disponibilefamiglie: oltre il 40% dei dipendenti del settore privato oggi sono in attesa di un rinnovo contrattuale. Nei servizi oggi ci sono milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo dei contratti da quattro anni. La legge di bilancio ha stanziato 8 miliardi di euro per i contratti pubblici ed è probabile che assisteremo ad una serie di rinnovi importanti da un punto di vista numerico. Questi rinnovi dovrebbero portare ad un aumentoretribuzioni che potrebbe essere doppio rispetto a quella che sarà la crescita del tasso di inflazione nel corso del. Gli aumenti dei salari e i rinnovi contrattuali potrebberoessere utili per il recupero del potere d'acquisto”.aggiunge che l'attuale mercato del lavoro risulta essere particolarmente dinamico: “Stiamo vivendo il massimo storico di livello occupazionale in Italia, un segnale che suggerisce un numero crescente di persone con reddito e, di conseguenza, con maggiore capacità di spesa”.parla poi del secondo fattore che potrebbe controbilanciare quegli elementi negativi che stanno rallentando la crescita economica: “Il secondo fattore che potrebbe portaresorprese positive è il PNRR, il grande piano di investimenti e riforme finanziato dall'Europa. Ad oggi l'Italia ha già ricevuto 102 miliardi di euro dalla CommissioneEuropea ed ha chiesto la quinta tranche per 10,5 miliardi. Dopo una prima fase di preparazione dei cantieri, ildovrebbe essere la fase dell'avvio in maniera massivaopere di investimento.Accanto alle questioni prettamente finanziarie, segnalo che il Governo ha recentemente effettuato una revisione del PNRR, andando ad eliminare tutte una serie di progetti di difficile realizzazione; ciò potrebbe portare un aumento di investimenti più marcato rispetto a quello che ci aspettavamo”.è stato poi interrogato sul temanuove forme di globalizzazione, con le quali si dovranno interfacciare le aziende che vogliono espandersi all'estero.entra nel dettaglio parlando di evoluzione della globalizzazione: “Siamo di fronte ad un'evoluzione della globalizzazione, oggi la parola di moda è frammentazione.L'idea di un 'supermercato globale', accessibile a tutti per acquistare beni di consumo o intermedi a basso costo da rielaborare e rivendere, rappresenta un modello di globalizzazione ormai superato in quanto la frammentazione ha modificato questoo passato. Oggi siamo di fronte ad unoo diverso che ci accompagnerà nel corso degli anni che a me piace chiamare globalizzazione 2.0; un'evoluzione della globalizzazione dove scopriamo che non tutti i paesi e non tutti i prodotti sono uguali, non solo per le considerazioni legate al costo ma anche per tematiche legate alla sicurezza dell'approvvigionamento e allasicurezza nazionale. Questi temi entrano in qualche modo nei processi decisionali sia dei consumatori ma anche dei produttori”. Per, in quest'epoca, la sicurezza è un attributo cruciale di un prodotto; le aziende valutano attentamente i rischi associati durante l'acquisto, ad esempio, la possibilità di interruzioni nella catena di fornitura dovute a pandemie o blocchi nei canali di spedizione come quello di Suez. Contemporaneamente, prevale il bisogno di dimostrare che i prodotti sono stati realizzati seguendo principi sostenibili, una pratica che sta acquisendo prominente rilevanza nell'interesse degli investitori. In questa nuova fase della globalizzazione, secondo, diventa fondamentale per i paesi la capacità di formare catene del valore produttivo con nazioni che sono o vicine geograficamente o amichesotto un punto di vista politico.parlaopportunità dell'Italia sotto questo punto di vista: “In questo contesto l'Italia haopportunità importantiperchél'Europa sta attuando una strategia finalizzata all'essere sempre più autonoma in alcune produzioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza del suo sistema economico. Si parla di autonomia strategica europea e in questo contesto l'Italia, che ha mantenuto una forte capacità produttiva e ha delocalizzato meno rispetto agli paesi europei, ha una possibilità importante di tornare ad essere un pezzo importantefiliere produttive europee. Questo potrebbe comportare un allargamento della filiera ai paesi della sponda sud/est del Mediterraneo e di conseguenza le aziendepotrebbero essere un ponte tra la piccola impresa che produce a basso costo nella sopracitata sponda sud/esti grandi assemblatori del centro e nord Europa”.sottolinea, infine, le promettenti prospettive per l'esportazione del Made in Italy, evidenziando la crescita dei consumi negli Stati Uniti come un'eccellente opportunità per i produttori italiani. Inoltre,evidenzia l'espansione della classe media nel sud-est asiatico dove, nei prossimi cinque o sei anni, si attende che circa 120 milioni di nuovi consumatori in Cina e India aumentino la loro capacità di spesa, aprendo ulteriori e significative possibilità per il settore del lusso italiano. Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl