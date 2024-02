Ancona-Milano? Non c' è partita | in treno anche in 3 ore il tempo dell?attesa di un aereo

(Di venerdì 2 febbraio 2024)- Nella gara tra l?e ilin teoria non c?è, specie in una regione come le Marche non attraversata dai binari dell?alta velocità....

ANCONA - Nella gara tra l?aereo e il treno in teoria non c?è partita , specie in una regione come le Marche non attraversata dai binari dell?alta ... (corriereadriatico)

Domenica 11 febbraio la città ospita "Ancona, che Maschera!", il nuovo Carnevale della città, una iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale per coinvolgere tutti i cittadini e renderli protagoni ...Insieme ai nostri 788 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...Il ds Micciola resta col cerino in mano, mentre la Carrarese gli sfila l’ultimo nome che poteva rimpiazzare l’ex biancorosso. La C in bilico ...