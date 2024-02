Anche in provincia di Caserta protestano gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Capua. Glicasertani sono scesi in strada in protesta stamani con una marcia di cinquanta trattori, per circa duecento partecipanti, partita intorno alle 9 da un centro commerciale di Teano. La lunga fila di mezzi agricoli ha percorso la Statale Appia, bloccando quasi del tutto il traffico veicolare, per giungere ad un altro centro commerciale situato a Capua, posto poco prima del casello autostradale dell’A1. A seguire la marcia le forze dell’ordine, che non segnalano al momento problemi di ordine pubblico. La protesta è contro la crisi del comparto agricolo ormai “insopportabile”, che già ha portato in strada in Italia e in buona parte dell’Europa migliaia di allevatori. L’autostrada è chiusa al traffico per chi proviene da Roma direzione Napoli e l’uscita consigliata è quella di Caianello.