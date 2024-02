Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2024 | programma | dove vederla | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’EA7 Emporio Armanitorna in campo stasera per il venticinquesimo turno di. I biancorossi scendono in campovenerdì 2 febbraio al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul – inizio del match alle ore 18.30 – contro i turchi dell’nel match valido per la venticinquesima giornata della regular season 2023-. Seconda sfida della settimana per l’EA7, reduce dalla trasferta in Grecia in casa del Panathinaikos. E dopo il pessimo ko subito ad Atene per la squadra di Messina vincere in Turchia diventa fondamentale. Uscire da questa settimana con due sconfitte vorrebbe dire alzare bandiera bianca e se non matematicamente, almeno virtualmente la corsa play-in sarebbe chiusa. Messina dovrà trovare soluzioni dopo le urla di Atene, ma senza trovare un quintetto che sia riuscito a cambiare ...