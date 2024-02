Amione | l’agente | ”E’ stato vicino al Napoli | ma …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) De Santis: ”al, ma èchiacchierato anche da altre squadre italiane come il Torino, la Fiorentina, l’Udinese, il Sassuolo, ma nella scelta finale, il giocatore ha preferito dare priorità a chi lo voleva davvero” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Lorenzo De Santis, agente di. Queste le sue parole: ”ceduto ieri al Santos Laguna” “ceduto ieri al Santos Laguna. Abbiamo firmato ed ultimato gli ultimi documenti perchè anche qui in Messico, come in Italia, c’è l’abitudine di ridursi sempre all’ultimo. Ma siamo riusciti a fare tutto. Quando c’è un transfer internazionale ci vuole un pò più di tempo, ma ...