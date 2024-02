Amici | i cantanti scoprono la classifica stilata dai professori | la reazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), ecco cos’è accaduto nel corso dal daytime andato in onda venerdì 2 febbraio, iladai. Ladel prof. Rudy Zerbi vede al primo posto Holden, Petit, Mida, Martina, Sarah, Lil Jolie, Malìa, Ayle, Nahaze, Kia. Mentre ladella prof. Lorella Cuccarini vede al primo posto Mida, Holden, Kia, Petit, Martina, Sarah, Lil Jolie, Nahaze, Malìa, Ayle. Infine, ladella prof. Anna Pettinelli vede al primo posto Martina, Holden, Ayle, Petit, Nahaze, Lil Jolie, Kia, Mida, Sarah, Malìa. La giovane allieva Lil Jolie deluso dalla sesta posizione ricevuta dal suo prof Zerbi parlando col ballerino Nicholas dichiara: “Non ho parole, io sto nervosa, ...

Amici , quattro cantanti convocati in studio : il motivo svelato da Maria De Filippi . Ecco cosa è emerso Amici , questo pomeriggio su Canale 5 è ... (361magazine)

Dopo le diverse polemiche generate dalla presenza - per alcuni massiccia - dei cantanti di Amici al prossimo Festival di Sanremo 2024 , a rispondere è ... (comingsoon)

Dal 6 febbraio si apriranno le porte di Sanremo 2024 . Tra i cantanti in gara, anche otto ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Amadeus , ... (blogtivvu)

Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, venerdì 2 febbraio 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Essendo venerdì, si tratta ... (tutto.tv)

Amici , ecco cos’è accaduto nel corso dal daytime andato in onda venerdì 2 febbraio Amici , i cantanti scoprono la classifica stilata dai professori . ... (361magazine)

Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Amici, ...Lucio Battisti e il calcio: un binomio del quale si parla poco, per un motivo semplice, ossia la verità sulla squadra del cuore del cantante.Nek e Francesco Renga, due papà a Sanremo 2024: cantano il brano "Pazzo di te" e sono pazzi...dei loro figli. Leggi su Amica.it ...