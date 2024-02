Amici | amato ex ballerino del talent nel videoclip di una star internazionale | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giuseppe Giofrè, ex allievo didi Maria De Filippi, è apparso neldi Can’t get enough, nuovo singolo di Jennifer Lopez. Che ildi Canale 5 sia un ottimo trampolino di lancio per i artisti emergenti è cosa nota, e Giuseppe è il perfetto esempio di quantopossa cambiare la vita dei giovani allievi. Dopo aver partecipato all’undicesima edizione del programma, iloriginario di Gioia Tauro è volato negli Stati Uniti per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Oltreoceano il successo non si è fatto attendere per il vincitore del circuito ballo di11, che ottenne una borsa di studio per frequentare un corso alla Millennium Dance di Los Angeles. Giuseppe entrò ben presto a far parte dei corpi di ballo che accompagnavano le più grandi ...