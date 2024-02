Amici 23 | registrazione 2 febbraio | Dustin è il primo ad accedere al serale

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)23, anticipazioniè ilallievo a ricevere la maglia per la fase finale del programma. Arrivano le ultime anticipazioni delladi23 di venerdì 2. In questa puntata c’è stata la prima maglia assegnata per il: Alessandra Celentano la assegna a. Ospiti della puntata sono