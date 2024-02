Amici 23 anticipazioni puntata del 4 febbraio | news e spoiler

Oggi si è registrata la puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 4 febbraio. Ecco le anticipazioni: ospiti Aka7even che presenta la nuova canzone e Drusilla Foer. Simone viene eliminato.Le anticipazioni della puntata di Amici 2024 in programma domenica 4 febbraio su Canale 5 rivelano che ci sarà la consegna della prima maglia per il serale. Ad avere la meglio sarà il ballerino Dustin ...Si avvicina la fase in prime time: alunni e professori sono tornati in studio per registrare la puntata che andrà in onda domenica 4 febbraio ...