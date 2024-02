Amici 23 | Anticipazioni della puntata di domenica 4 febbraio | primo allievo ad accedere al Serale e nuova eliminazione!

Sono appena terminate le registrazioni di una nuova puntata di Amici , il fortunato talent show di Maria De Filippi che andrà in onda come di ... (isaechia)

Come finisce Sempre Amici film 2017 con Bryan Cranston, Kevin Hart e Nicole Kidman. Sempre Amici trama e finale spiegazione del film remake di Quasi Amici ...Oggi si è registrata la puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 4 febbraio. Ecco le anticipazioni: ospiti Aka7even che presenta la nuova canzone e Drusilla Foer. Simone viene eliminato.Nella puntata di domenica 4 febbraio Ayle si ritroverà a ripetere la sua esibizione in studio per ben tre volte ...