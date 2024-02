Altro colpo alla popolarità di Zelensky | prova a licenziare il capo delle forze armate ucraine Zaluzhny | ma nessuno accetta di rimpiazzarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È bastata la voce messa in giro da alcuni canali Telegram anonimi riconducibili a membri minori dell’amministrazione presidenziale e da un deputato dell’opposizione ucraina per riaccendere il tam-tam mediatico sullo scontro tra il presidente Volodymyre ilValery. Che i fatti siano veri o non lo siano, quello che tutti sanno a Kiev è che lo scontro sta avvenendo e prima o poi avrà un epilogo. Che cosa si dice sia successo? Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio,è stato informato che il presidente voleva vederlo per discutere la situazione al fronte con il comandante in. E fin qui niente di strano: i leader politici e militari si incontrano regolarmente ogni settimana e a volte anche più spesso. A ...