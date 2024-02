Altri 50 miliardi dall’Ue a Kiev | la mediazione italiana | il bilancio | la minaccia | la svolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bruxelles, 2 febbraio 2024 – Doveva essere un vertice carico di tensioni e caratterizzato da una trattativa estenuante, un tutti contro uno destinato ad alimentare le tensioni in Europa. LaInvece, per una volta tanto, Bruxelles saluta con soddisfazione l’intesa sulla revisione del, dove il passaggio più critico era il pacchetto da 50di euro di aiuti all’Ucraina, composto per la precisione da 33di prestiti e 17 di sovvenzioni a fondo perduto e dove si attendeva una resistenza decisa da parte del premier ungherese, Viktor Orban, che nelle scorse settimane avevato di porre il veto sulla misura, necessaria per permettere il funzionamento di un Paese fiaccato dalla guerra logorante contro la Russia. Il primo ministro ungherese Viktor Orban, 60 anni Le ...