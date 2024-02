Almeno in 3 hanno toccato la pistola di Pozzolo | la relazione dei Ris

I tassi variabili acuiscono il problema, in 90mila pronti alla resa. Per Bankitalia il costo dei prestiti è salito al 4,72%. Sempre più in ... (ilgiornale)

ROMA - I Carabinieri del Ros, col supporto in fase esecutiva della Gendarmeria Francese e della Unidad Central Operativa della Guardia Civil Spagnola territorialmente competenti, hanno eseguito i mand ...Le due sconfitte con Juve e Monza e i passi in avanti delle inseguitrici hanno riavvicinato pericolosamente a un solo punto la zona calda dal Sassuolo, che per altri 20 giorni almeno dovrà fare a meno ...In Italia 6 parchi eolici marini galleggianti in fase di sviluppo. Presentato lo Studio strategico della Community Floating Offshore Wind, un'iniziativa di The European House – Ambrosetti in collabora ...