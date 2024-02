All’executive order di Biden risponde l’AI Act europeo Come si muovono Usa e Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un’analisi costi benefici per valutare l’impatto dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Joesull’intelligenza artificiale allo scadere di ottobre. Con l’emergere di nuovi strumenti si moltiplicano i rischi e l’obiettivo del documento presidenziale era indirizzare e sensibilizzare le agenzie governative a un uso “sicuro, protetto e affidabile” dell’IA. Tre mesi dopo, è tempo di vedere gli effetti che ha provocato, ancor di più con l’Unione europea che è chiamata a decidere in merito al suo AI Act, che si preoccupa di compiere un passo in avanti rispetto agli Stati Uniti. Il webinar organizzato dal Center for security and emerging technology (Cset) della Georgetown University, intitolato “AI ExecutiveReport Card” si era prefissato proprio questo obiettivo, discutendo insieme ad alcuni analisti dell’executive, ...