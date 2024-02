Allegri | e menomale che puntavi ad altro | che strigliata prima dell’Inter! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)motivatore feroce ieri a Vinovo in vista di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero ha strigliato i suoi caricandoli per San Siro. ECCOME SE CI TIENE ? Mai avevano visto così Massimilianodi una partita, nemmeno i senatori Szczesny, Alex Sandro e Pinsoglio. Ieri a Vinovo il tecnico della Juventus ha tenuto ben novanta minuti di dialoghi con la propria squadra, motivandoli e caricandoli come Al Pacino in ‘Ogni maledetta domenica‘. Una vera e proprialivornese con frasi del tipo: “Inter superiore, ma dovete giocarvela“; “E’ come se fosse una finale“; “E’ l’occasione che aspettavamo“. Insomma ha imbonito per bene la squadra citando anche i problemi della passata stagione con le penalizzazioni, i punti tolti, nonché i recenti casi di doping e scommesse. E pensare che per ...