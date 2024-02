Allarme web |   in Italia il 40 | 7% degli 11-13enni usa già i social media

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AGI - Sempre più giovani e sempre più connessi: indiminuisce l'etàdel primo accesso in Rete e il 40,7%11-usa già i. In vista della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Safer Internet Day 2024), che ricorre il 6 febbraio, istituita e promossa dall'Unione Europea per riflettere sull'uso consapevolestrumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere i giovani utilizzando la Rete, Save the Children sottolinea l'urgenza di creare ambienti digitali sicuri per bambine, bambini e adolescenti e di affrontare opportunità e rischi della rivoluzione in atto. L'organizzazione, in particolare, evidenzia la necessità di prestare la massima attenzione ai trend di abbassamento dell'etànell'utilizzo ...