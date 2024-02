Alla fine arriva solo Okwonkwo Ma è squalificato fino al 25 febbraio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ai posteri l’ardua sentenza di questo mercato invernale. Impossibile, infatti, valutare a breve se quelli messi a segno da Goretti nell’ultima giornata siano colpi, colpetti oppure flop. La spiegazione è molto semplice: al fotofinish la Reggiana non ha inserito alcun giocatore che possa essere utilizzabile prima del 26. Il riferimento è soprattutto all’attaccante Orji, la grande sorpresa ‘last minute’. Il classe ’98 di proprietà del Bolognain prestitoal giugno del 2025, ma deve ancora finire di scontare una squalifica per doping (Clostebol) che gli era stata notificata nel 2022. Il nativo di Benin City (Nigeria) sarà infatti libero di riprendere a tutto tondo l’attività agonisticadal 26. L’operazione è intrigante in prospettiva, perché ...

