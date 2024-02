Alesi | «Hamilton metterebbe in ombra chiunque | ma Leclerc ha le proprie carte da giocare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Jean, ex pilota Ferrari, parla al Corriere della Sera dell’approdo di Lewisnella scuderia di Maranello. «L’ingaggio dida parte della Ferrari vale come segnale molto rilevante per l’intera Formula 1, per ogni vero appassionato, perché genera un abbinamento formidabile, atteso per altro da molti tifosi del Cavallino. Un marchio che ha fatto la storia delle corse che si lega a un campione di eccezionale prestigio». «Lo spessore di Lewis mi fa pensare a quello di Schumacher, in termini di personalità e carisma, con tutto il rispetto per Fernando Alonso e Sebastian Vettel che pure arrivarono a Maranello carichi di titoli e di una reputazione di primissimo ordine. Dunque, mi aspetto un’avventura elettrizzante, rinnovata corsa dopo corsa, attorno alla quale si concentrerà un interesse universale». «Benissimo che ...