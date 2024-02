Alberto Cirio commenta l’assegnazione della pista di bob a Cortina | “13 milioni per il futuro di Cesana”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La chiacchieratissimadi bob per le Olimpiadi di Milano-2026 si farà. La giornata di oggi è stata decisiva: la struttura che accoglierà le competizioni di bob, slittino e skeleton sarà infatti allestita aD’Ampezzo dopo l’accordo raggiunto tra Simico (società responsabile delle opere) e Pizzarotti, impresa che avrà il compito di realizzare i lavori in tempi strettissimi, tredici mesi. Adesso la palla passerà al Presidente Giovanni Malagò, il quale porterà la proposta al CIO. Non è tardata ad arrivare la reazione del Governatore del Piemonte, il quale negli scorsi mesi si era inserito nella corsa inviando un dossier per riaprire l’impianto diTorinese. Il Presidente,ndo l’accaduto, non ha nascosto una certa dose ...