Al via un contest per aspiranti musicisti in erba

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giovani e giovanissimi, tra i 7 e i 18 anni, con la passione per la musica e il desiderio di esibirsi dal vivo possono partecipare al“Armonie emergenti“:, cantanti, duetti, band possono iniziare a farsi avanti. A promuovere il progetto il Corpo Musicale Santa Cecilia – Centro Musica Insieme, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese, nell’ambito dell’omonimo progetto sostenuto anche da Fondazione della Comunità Monza e Brianza con il bando 2023.6 “Cultura per tutti”. Alle selezioni farà seguito un percorso di mentorship, che offrirà ai ragazzi la possibilità di registrare un brano e un video. Successivamente i video saranno diffusi attraverso i canali dell’associazione, con lo scopo di promuovere e valorizzare nei giovani del territorio la passione per la musica, lo studio di uno strumento musicale e la costituzione ...