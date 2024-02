Al via il Carnevale di Viareggio 2024 | cerimonia di inaugurazione | corso mascherato e spettacolo pirotecnico Il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio– Inizia sabato 3 febbraio ildi. Alle ore 16 il triplice colpo di cannone darà il via al primo dei sei Corsi Mascherati in. Sui Viali a Mare sfileranno i nove carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate del 151° anno del, oltre alle pedane aggregative fuori con. Unodi musica, opere allegoriche, coreografie, creatività. La lunga giornata inaugurale di festa inizierà già al mattino con l’uscita delle costruzioni allegoriche dagli hangar della Cittadella. Per la prima volta si sveleranno al pubblico forme e colori delle nuove creazioni degli artisti del ...