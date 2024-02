Al via Bologna Arte Fiera 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quest’anno questa storicad’compie mezzo secolo e si potrà visitare dal 2 al 4 febbraio. Tante sono le iniziative organizzate per festeggiare l’avvenimento. Se pensiamo che alla sua prima edizione pciparono solo 10 gallerie, sembra impossibile veder raggiungere un traguardo così difficile viste le crisi anche economiche internazionali che ci hanno accompagnati in questi decenni.festeggia anche gli anni Settanta che l’hanno vista protagonista come oggetto di sperimentazioni artistico-architettoniche e politiche, che hanno lasciato il segno nella storia. I direttori sono sempre gli stessi dello scorso anno, Simone Menegoi ed Enea Righi, visto il record di presenze e il successo della passata edizione. Centonovantasei sono gli espositori, prevalentemente del nord ma con una buona presenza anche del ...