Al Tre Fontane va in scena il Big match tra Roma e Juventus

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La XV giornata del campionato di serie A femminile inizierà sabato 3 Febbraio alle 12.30 per poi concludersi con il posticipo delle 16 di Domenica 4 Febbraio. In testa laha allungato a 5 i punti di distacco sulla diretta inseguitrice, portandosi a + 7 invece sulla terza classificata Fiorentina. Il bigdella giornata vedrà proprio le prime due della classe scontrarsi al Tre. Tutte le partite in programma e la classifica : Partite, 15^ giornata: Sabato 3 Febbraio Sassuolo – Napoli 12.30 Milan – Fiorentina 15.00 Inter – Como 18.00 Domenica 4 Febbraio Sampdoria – Pomigliano 12.3016.00 Classifica39 punti,34 punti, Fiorentina 32 punti, Inter 23 ...