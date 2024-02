Agrovandali ed Ecovandali | la doppia morale del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Hanno messo a ferro e fuoco Bruxelles e abbattuto una statua in piazza Lussemburgo, davanti alla sede del Parlamento europeo: hanno tirato un pezzo del monumento dedicato a John Co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti