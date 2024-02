Agricoltori in rivolta contro l' Europa | le richieste a Bruxelles e la risposta fragile di Von der Leyen

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Retribuzioni più giuste, perdita di redditività, modifica del Green deal e dei vincoli ambientali della Politica agricola comune (Pac) 2023-27, maggiori aiuti ai comparti in crisi, regolamentazione dell'import dall'extra Ue. Sono diverse le motivazioni che hanno portato in strada in tuttagli. Dal Portogallo alla Polonia, passando per Spagna, Francia, Germania, Belgio e Italia, il malcontento e le proteste sono dilagate a, in una giornata che sarà ricordata soprattutto per quanto accaduto in Place du Luxembourg, in una città blindata e invasa da 1.300 mezzi agricoli. Rivedere Green deal e Pac Ogni Paese, attraverso i suoi sindacati, ha portato nel cuore dell'specifiche, ma alcuni punti in comune sono rintracciabili. In linea generale, il settore primario, ...