Aggressione e distintivi falsi Due denunce

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Già era finito nei guai perché la compagna aveva allertato i carabinieri dopo essere stata minacciata a aggredita, ma la sua situazione si è poi ulteriormente aggravata quando i militari gli hanno trovato nell’abitazione divise e stemmi delle forze dell’ordine non autorizzati. Ha fatto il pieno diil 29enne di Legnano dopo che alla porta hanno bussato mercoledì i carabinieri di Legnano, allertatati fidanzata per denunciare minacce e un’del compagno. Dagli armadi sono spuntati una tuta con il simbolo dei carabinieri ricamato e un distintivo di una generica forza dell’ordine, l’Associazione europea operatori di Polizia.

I militari sono intervenuti per aiutare la donna e hanno perquisito l'abitazione. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali e per possesso ingiustificato di segni distintivi