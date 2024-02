Aggressione alle forze dell’ordine a Matierno | ringraziamento e solidarietà del Prefetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, nel quartieredi Salerno – nel corso delle attività di indagine per individuare i responsabili del ferimento a colpi di arma da fuoco del titolare di un esercizio commerciale avvenuto poco prima – quattro militari della Compagnia Carabinieri di Salerno e quattro uomini in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Salerno sono stati aggrediti ripetutamente da due pregiudicati tratti in seguito in arresto, in flagranza di reato, per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nell’apprendere la notizia, ildi Salerno, Francesco Esposito, ha espresso parole di sentita vicinanza ai poliziotti e carabinieri intervenuti nell’operazione: “Esprimoa Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che ringrazio per la tempestività e l’efficacia con ...