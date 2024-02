Aggredisce il padre per estorcergli denaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato San Ferdinando, nel transitare in via Nazario Sauro, a Napoli, hanno notato un ragazzo, in evidente stato di alterazione, che stava inveendo nei confronti di un uomo che aveva, tra l’altro, colpito al volto lanciando un bicchiere. Gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando l’aggressore ed hanno inoltre accertato che lo stesso, come in precedenti occasioni, aveva minacciato di morte ilper. Il 42enne napoletano è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e lesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.