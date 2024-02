Agenti poco formati A Napoli municipi in tilt sulla sicurezza urbana

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’aumento degli incidenti stradali mortali nel 2023. Periferiepresidiate nel weekend. Mercatini abusivi e isole pedonali violate con rischi per l’incolumità. Il tema e le polemichesono sempre più caldi e ieri nella commissione consiliaredel Comune diil comandante del corpo dei vigili urbani diCiro Esposito ha fronteggiato, in assenza dell’assessore comunale Antonio De Iesu, le segnalazioni e le critiche che sono arrivate da alcuni presidenti di municipalità. In particolare è stato lanciato anche un fendente contro i giovani caschi bianchi, freschi vincitori di concorso: “sembrano preoccuparsi più di essere ben vestiti e ben curati – afferma il consigliere di maggioranza Massimo Cilenti – e spesso sono di spalle ...

(Teleborsa) - Due padiglioni di Rho Fiera Milano in esclusiva, un’area di 34.000mq e oltre 600mq di ledwall, 3 palchi, 12 ore di lavori: si è conclusa la due giorni che ha riunito per la prima volta Z ...Nei guai due pregiudicati "palettati" dalla Stradale di Busto. Appena hanno abbassato il finestrino gli agenti hanno capito che qualcosa non andava ...La storia arriva da Fondi, dove una misura cautelare del divieto di avvicinamento è scattata per un 51enne. L'uomo era arrivato a colpire l'auto dei vicini con un'ascia e a terrorizzare i loro bambini ...