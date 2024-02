AEW | C’è un timing per il debutto di Sasha Banks

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nell’attesa del misterioso nuovo annuncio di Tony Khan durante l’episodio di AEW Dynamite del 7 febbraio, le voci sulimminente diin All Elite Wrestling si fanno sempre più forti. Sean Ross Sapp di Fightful Select e Andrew Zarian di Mat Men Radio hanno fornito ulteriori dettagli su questa possibile transizione. La nuova boss della EW arriverà a Marzo? Sebbene nessuno abbia ufficialmente confermato che l’annuncio di Khan sia legato all’arrivo di Mercedes Mone, fonti interne alla AEW e vicine alla wrestler hanno rivelato che il piano di lavoro della federazione prevede la sua apparizione nel mese di marzo, probabilmente dopo l’evento in Pay-Per-View AEW Revolution (in programma il 3 marzo). In WWE sicuri, ormai è andata Nonostante l’annuncio imminente, non è chiaro se il suo ingaggio sarà menzionato ...