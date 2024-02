Aereo da turismo si schianta su un complesso di case | “É una strage”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Un terribile incidenteha avuto luogo a Clearwater, in Florida, dove un piccolodasi èto su undimobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Secondo quanto riferito dal Tampa Bay Times ci sarebbero diversi morti, sia nel velivolo che all’interno delle roulette. Sono 4 lemobili danneggiate, mentre un’altra è andata totalmente a fuoco. La ricostruzione dell’incidente Secondo la prima ricostruzione il pilota, poco prima dello schianto, aveva inviato una chiamata di soccorso per un’avaria del veicolo e il contenuto della chiamata è stato reso noto dal capo dei vigili del fuoco di Clearwater in conferenza stampa. View ...