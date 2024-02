Adescavano gli uomini sul web e poi li ricattavano Due donne indagate per estorsione a sfondo sessuale

(Di venerdì 2 febbraio 2024)uomini sul web e li minacciavano, se non pagavano, di divulgare in rete i video degli incontri. Per questo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno eseguito un provvedimento di arresti domiciliari e di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di duepere circonvenzione di incapace e hanno sequestrato 130.500 euro, quale profitto dei reati. Segui su affaritaliani.it

Adescavano uomini sul web e li minacciavano, se non pagavano, di divulgare in rete i video degli incontri. Per questo, i Finanzieri del Comando ... (affaritaliani)

Gli 11 droni sono stati distrutti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad e Kharkiv. Inoltre, conclude l'Aeronautica, almeno sette droni non hanno raggiunto i loro obiettivi. (ANSA).Casalpusterlengo (Lodi) – Adescavano uomini sul web e li minacciavano, se non pagavano, di divulgare in rete i video degli incontri. Per questo, i finanzieri del comando provinciale di Lodi hanno eseg ...Almeno dieci le presunte vittime delle due donne, a cui la guardia di finanza ha sequestrato beni e conti per 130.500 euro ...