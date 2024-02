Addio a Diego Kodric: l’omaggio degli studenti del Marconi di Dalmine e degli ex colleghi (Di venerdì 2 febbraio 2024) L’ULTIMO SALUTO. Tantissime persone si sono ritrovate nella parrocchia di Borgo Santa Caterina per il funerale dell’ingegnere 52enne morto nel rogo della sua auto a Presezzo. Leggi tutta la notizia su ecodibergamo (Di venerdì 2 febbraio 2024) L’ULTIMO SALUTO. Tantissime persone si sono ritrovate nella parrocchia di Borgo Santa Caterina per il funerale dell’ingegnere 52enne morto nel rogo della sua auto a Presezzo.

